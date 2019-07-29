Для учеников, которые набрали недостаточное количество баллов для поступления на ЕГЭ, есть возможность получить бесплатное образование, сообщает DEITA.RU.

Единый государственный экзамен ещё со средних классов пугает школьников. Ведь от его результатов зависит будущее. Но результат ЕГЭ не может полостью показывать уровень подготовки ученика. Ведь на таком экзамене баллы также зависят от правильного оформления бланков. А из-за стресса школьники могут растеряться и допустить глупую, но грубую ошибку.

Но в некоторых российских университетах активно развивается система грантов, которая даёт возможность талантливым ребятам показать свои успехи в будущей профессии — исследования, удачные проекты или изобретения, тем самым занять своё «место под солнцем».

Например, в Дальневосточном федеральном университете второй год на программу магистратуры поступают по конкурсу портфолио. А уже в следующем году такую возможность получат и аспиранты.

В МФТИ абитуриенты проходят творческий конкурс и собеседование, потом зачисляются на платное отделение, а покрыть стоимость обучения могут гранты, которые выделяются за счет пожертвований выпускников Физтеха.

В Южном федеральном университете абитуриенты бакалавриата могут стать участниками проекта «Капитаны России». Это профориентационный лагерь, по результатам обучения в котором они могут получить грант, который покрывает расходы по оплате обучения.

В магистратуру можно также поступить по конкурсу портфолио. Аспирантам тоже повезло - сумма оплачивает не только учёбу, исследовательские работы над диссертацией.

Екатерина Кононенко