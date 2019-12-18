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Проведена диагностика линий электропередачи Приморского энергокольца 500 кВ

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Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила тепловизионный контроль пяти линий электропередачи 500 кВ, входящих в кольцевую схему электроснабжения Приморского края. Общая протяженность продиагностированных ЛЭП составляет 1039 км.

Специалисты проверили линии электропередачи между подстанциями «Лозовая», «Чугуевка-2», «Владивосток», «Дальневосточная», а также Приморской ГРЭС. Обследование проводилось специальным прибором – тепловизором. Это высокочувствительное устройство способно выявлять температурные изменения на энергообъекте, что позволяет обнаруживать скрытые дефекты и предотвращать возникновение технологических нарушений.

Приморское энергокольцо было создано в 2012 году. Реализация проекта позволила повысить надежность работы энергосистемы края и города Владивосток, обеспечить электроснабжение новых потребителей, в том числе резидентов территорий опережающего развития «Надеждинский», «Нефтехимический», «Большой камень» и порта «Козьмино» – конечной точки нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». 

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