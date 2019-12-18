Новости
Спасибо депутатам: сотовая связь дорожает на 17%
18 Декабрь 2019, 22:15
Эксперт: пенсионеров пугают штрафом в 120 тысяч рублей
18 Декабрь 2019, 21:45
Акимов подписал мэрам смертный приговор
18 Декабрь 2019, 21:15
Человек погиб на Красной площади
18 Декабрь 2019, 20:45
Правила записи в детский сад поменяют в России
18 Декабрь 2019, 20:15
Политик №2-преемник №1: как прошел год Дмитрия Медведева
18 Декабрь 2019, 20:05
Никогда не берите отпуск в эти месяцы
18 Декабрь 2019, 20:00
Единственно верный ответ на вопрос ГИБДД: «Кем работаете?»
18 Декабрь 2019, 19:45
Проведена диагностика линий электропередачи Приморского энергокольца 500 кВ
Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила тепловизионный контроль пяти линий электропередачи 500 кВ, входящих в кольцевую схему электроснабжения Приморского края. Общая протяженность продиагностированных ЛЭП составляет 1039 км.
Специалисты проверили линии электропередачи между подстанциями «Лозовая», «Чугуевка-2», «Владивосток», «Дальневосточная», а также Приморской ГРЭС. Обследование проводилось специальным прибором – тепловизором. Это высокочувствительное устройство способно выявлять температурные изменения на энергообъекте, что позволяет обнаруживать скрытые дефекты и предотвращать возникновение технологических нарушений.
Приморское энергокольцо было создано в 2012 году. Реализация проекта позволила повысить надежность работы энергосистемы края и города Владивосток, обеспечить электроснабжение новых потребителей, в том числе резидентов территорий опережающего развития «Надеждинский», «Нефтехимический», «Большой камень» и порта «Козьмино» – конечной точки нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».