Возможность проверки денег на подлинность готовит Центробанк, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия"

Банк России объявил о новой версии приложения, которое сможет определять ряд признаков подлинности купюр номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей.

С помощью камеры в смартфоне можно определить год образца и модификацию банкноты. При этом, изначально нужно будет найти соответствующую банкноту в каталоге ЦБ.

Приложение не гарантирует подлинности купюр, но расскажет о типах признаках подлинности. Среди них — проверка на просвет, при увеличении, изменении угла наблюдения или на ощупь.

В январе стало известно, что количество подделываемых денежных купюр номиналом 2000 рублей стало увеличиваться.

Дмитрий Шевченко