Проверить где угодно: ГИБДД развязали руки

В России ужесточают контроль автомобильных перевозок, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о международном контроле. Сотрудникам государственного автомобильного надзора правительство решило расширить полномочия. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Сейчас контроль пассажиров и груза возможен только на стационарных и передвижных контрольных пунктах, что не позволяет в полном объёме следить за законностью - не везет ли кто чего запрещенного, или же ненадежного пассажира.

Решением правительства сотрудники ГИБДД отныне имеют право досмотреть автомобили и пассажирский транспорт практически где угодно. Например, на любых автовокзалах и автостанциях. Или даже на «пит-стопе», где пассажиры остановятся чтобы перекусить.

Даже в случае, если вы остановитесь подвезти человека в пределах населенного пункта, во время этой остановки сотрудник государственного контроля сможет подойти к вам и задать интересующие вопросы.

Правила не распространяются на почтовые автомобили, автомобильные перевозки, входящие в смешанные маршрут - то есть, если автомаршрут является частью транспортировки груза, помимо которой он еще полетит на самолете или поплывут морем. Кроме того, такой проверки не властны автомобили-катафалки с усопшими.

Сейчас для успешного прохождения контроля международный перевозчик должен иметь командировочное удостоверение, паспорт с открытыми визами, водительские права, соответствующие международной конвенции, медицинскую страховку, тахограммы и таможенные документы на личные вещи.

Сам автомобиль или автобус должен быть зарегистрирован, иметь талон техосмотра, свидетельство о допуске к перевозке грузов, путевой лист и двухсторонние разрешения на въезд-выезд.

Василий Кучин