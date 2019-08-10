Как узнать количество оставшегося в баке бензина с точностью до литра, сообщает DEITA.RU.

Попробуйте ориентироваться по топливному индикатору: если объем бака – пятьдесят литров, а на шкале десять делений, то каждое из них равно пяти литрам. Но когда смотрите на шкалу, помните, что это лишь приблизительная точность. К тому же, для таких измерений машина должна стоять строго горизонтально.

Есть также особый щуп для определений, который можно купить или сделать самому – схемы есть в Сети.

Поможет приборная панель от Renault, в которой есть диагностический режим. Перед включением зажигания зажимайте на пять секунд кнопку сброса суточного пробега, включите зажигание и отпускайте кнопку при начале движения стрелок. Переключите режим диагностики панели приборов: в правом верхнем углу есть иконка заправочной колонки, а цифра под ней показывает оставшиеся в вашем бензобаке литры.

Также можно установить специальный датчик в бензобак, так вы сможете проверить уровень горючего даже дистанционно.

Анастасия Туркова