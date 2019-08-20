Вовремя обнаружить офтальмологические заболевания бесконтактным путём теперь можно в Приморье, сообщает DEITA.RU. 14 тысяч несовершеннолетних приморцев смогут проверить зрение в новом офтальмологическом кабинете, который открылся в детской поликлинике №6.

Новейшее оборудование позволяет своевременно обнаружить глазные заболевания, при этом искусственно расширять зрачок не потребуется. С помощью бинокулярного авторефрактометра и налобного бинокулярного офтальмоскопа можно будет безболезненно, и главное быстро провести диагностику зрения ребёнка.

Как отмечает главный врач медучреждения Инна Зеленкова, всё чаще у детей наблюдаются нарушения зрения. Во многом виной тому стал технологический прорыв – обилие гаджетов, за которыми ежедневно ребёнок проводит много времени, негативно сказывается на здоровье ребёнка. При этом можно проследить печальную тенденцию – ранее миопия (близорукость) диагностировалось у детей школьного возраста, сейчас же её выявляют даже у дошкольников. Своевременное выявление проблем со зрением позволит вовремя начать лечение.

Обновление и пополнение детских поликлиник ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и его региональной подструктуры «Развитие детского здравоохранения Приморского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В рамках национального проекта из федерального бюджета было выделено 309 млн рублей, половину из которых Приморский край получит в текущем году.

Софья Корф