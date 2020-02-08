telegr wh call

Новости

Провериться на коронавирус россиянам предложили за деньги

8 Февраль 2020, 18:45

Эксперты назвали самые безопасные места в самолете

8 Февраль 2020, 18:15

О погоде на воскресенье рассказали синоптики

8 Февраль 2020, 17:40

Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ

8 Февраль 2020, 17:15

Власти Артема рассказали о платных школьных шкафчиках

8 Февраль 2020, 16:33

В Дальневосточной энергетической компании подвели итоги сбытовой деятельности 2019 года

8 Февраль 2020, 16:15

Американская компания отказалась пускать китайцев на свои лайнеры

8 Февраль 2020, 15:45

Приморец оставил без телевизора и интернета часть села

8 Февраль 2020, 15:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Провериться на коронавирус россиянам предложили за деньги

вирус

Стоимость услуги составляет более половины действующего МРОТ в России

В Санкт-Петербурге любой желающий может провериться на наличие коронавируса платно, сообщает ИА DEITA.RU. Причём для этого даже покидать собственную квартиру не потребуется.

В Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева в северной столице России предлагают услугу проверки на наличие коронавируса. Медики за шесть с половиной тысяч рублей приедут к россиянину домой и возьмут мазок из носоглотки, как отмечает «Росбалт». С результатом исследования можно будет ознакомиться уже на следующий день.

Информация о стоимости услуги и порядке её проведения размещена в соцсети, на официальной страничке НИИ.

Тем временем в Приморском крае создано пять изоляционных пунктов, в которых находится более девяноста человек на карантине из-за коронавируса. Все лица – граждане КНР, которые имеют вид на жительство в России. Карантин для них продлится две недели.

Читайте также:

Умер первый врач, сообщивший о коронавирусе

Больной коронавирусом китаец рассказал о лечении в России

Доктор Мясников призвал не паниковать из-за коронавируса

Софья Корф

Популярное

Директор школы прокомментировал матерный урок в Приморье

Работает эвакуатор: парковку запретят на двух улицах во Владивостоке

Водитель без прав и обучения устроил жесткое лобовое ДТП

Борис Кубай рассказал, ждать ли приморцам снегопада
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...