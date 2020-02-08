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Провериться на коронавирус россиянам предложили за деньги
Стоимость услуги составляет более половины действующего МРОТ в России
В Санкт-Петербурге любой желающий может провериться на наличие коронавируса платно, сообщает ИА DEITA.RU. Причём для этого даже покидать собственную квартиру не потребуется.
В Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева в северной столице России предлагают услугу проверки на наличие коронавируса. Медики за шесть с половиной тысяч рублей приедут к россиянину домой и возьмут мазок из носоглотки, как отмечает «Росбалт». С результатом исследования можно будет ознакомиться уже на следующий день.
Информация о стоимости услуги и порядке её проведения размещена в соцсети, на официальной страничке НИИ.
Тем временем в Приморском крае создано пять изоляционных пунктов, в которых находится более девяноста человек на карантине из-за коронавируса. Все лица – граждане КНР, которые имеют вид на жительство в России. Карантин для них продлится две недели.