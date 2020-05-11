Проверка пассажиров вывозных рейсов ужесточится

По данным Минкомсвязи, авиакомпании теперь будут интересоваться адресом фактического проживания россиян, а также рядом других документов, сообщает ИА DEITA.RU.



Меры вызваны необходимостью размещения человека в режим самоизоляции после прилёта. Так, перед тем как выдать посадочный талон, пассажир будет обязан представить оригиналы документов, либо снимок прописки, договор аренды, медполис, справку с места работы, копии прописки родственников, а также расписку о готовности принять путешественника в условия карантина, пишут «РИА новости».

Ещё с конца третьей декады марта в России прекращены регулярные и чартерные авиарейсы между другими странами, кроме вывозных маршрутов. А с 31 марта в стране ввели лимит на число прибывающих путешественников. Через московский аэропорт Шереметьево в сутки может пройти не более пятисот приезжих, а через аэропорты иных российских регионов – не свыше двухсот пассажиров за 24 часа.

Ранее сообщалось об установке аппаратов с масками, перчатками и антисептиками в метро северной столицы России – Санкт-Петербурге. Благодаря нововведению пассажиры смогут легко и быстро приобрести важные атрибуты современной жизни во время пандемии.