Приморье отстает от регионов страны в работе с бизнесом. Порядка 60% административных проверок бизнеса в Приморье приходится на предприятия, которые находятся в категории низкорискованных организаций, сообщает DEITA.RU. Такую цифру озвучил врио вице-губернатора Приморья Константин Богданенко накануне в ходе пресс-конференции

«Общая тенденция к сокращению плановых проверок часто приводит к увеличению внеплановых. Потому что в этом появляется возможность для проверяющих органов оставить некий надзор за предпринимательским сообществом. Надо признать, что большинство территорий РФ этот этап уже прошло, у всех была такая ситуация, когда уменьшалось количество плановых проверок и резко возрастало число внеплановых», - рассказал Константин Богданенко.

По его словам, двухлетний опыт сокращения проверок показал, что надзорные органы должны концентрироваться на высокорискованных предприятиях. Пока в Приморье складывается ситуация, когда 60% административных проверок направлены на низкорискованные предприятия.

Напомним, что ранее заместитель губернатора отмечал, что Приморье по административному давлению входит в число лидеров среди регионов Российской Федерации. Согласно данным инвестиционного рейтинга, в двух компетенциях, относящихся к административным проверкам, Приморье заняло последние места.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что «бизнес не должен ходить под статьей» во время своего обращения Федеральному собранию в феврале 2019 года. Об остроте этой проблемы президент заявляет уже несколько лет. Однако, как отмечают эксперты, в том числе и бизнес-омбудсмен Борис Титов, количество проверок уменьшилось, но параллельно на бизнес возрастает финансовая и административная нагрузка, а именно увеличивается количество штрафов. Такую информацию доложил президенту Борис Титов в конце мая во время встречи с Владимиром Путиным.

По данным бизнес-омбудсмена, более 70% российских предпринимателей считают, что российские законы не гарантируют защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования, а антикоррупционная деятельность силовых структур является неэффективной и не вызывает доверия среди бизнес-сообщества.

Иван Крышан