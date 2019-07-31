В разгар туристического сезона во Владивостоке участилось количество проверок, связанных с выполнением межправительственного соглашения с Китайской народной республикой о безвизовом обмене тугруппами, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали представители туристической сферы.

Как стало известно DEITA.RU, по поводу частых проверок представители приморского отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) уже писали письма в краевой департамент туризма и принимали участие в совещании по данному поводу.

«Не всегда проверки можно назвать этичными и моральными, в некоторых случаях они подрывают престиж нашего региона. К примеру, если вечером у группы заканчивается экскурсионное обслуживание, и наш гид идет отдыхать, то китайские туристы самостоятельно заказывают себе автобус и едут на какие-нибудь достопримечательности Владивостока – бухта Стеклянная, маяк и другие. Там их встречают проверяющие, которые смотрят, все ли в порядке с документами и почему группа без российского сопроводителя. Такая же картина может произойти и в любой гостинице: в шесть утра всех туристов разбудят и проверят у них документы», - рассказывает один из представителей туристической компании.

Пока представители туриндустрии жалуются на частые проверки, а чиновники продолжают выезжать на места, возникает вопрос, а для чего все это? Со стороны туристических фирм посыл понятен: чем больше проверок, тем меньше туристов захотят посещать Приморье. В традиционной схеме понятно, что чем больше туристов, тем больше зарабатывает регион, однако данная картина не работает с китайскими туристами.

Ранее DEITA.RU писал о том, что приморский туристический бизнес столкнулся с той же бедой, что и весь мир – доходы от китайских туристов возвращаются обратно в Поднебесную. Основные места, где турист выкладывает деньги, так или иначе, аффилированы с китайцами. И если в центральных частях страны уже с прохладой стали относится к китайским туристам, и эта страна не попала в официальных список приоритетных для России гостей, то для Приморья китайцы все еще остаются основной целевой аудиторией. Но денег региону они все еще не приносят.

Опрошенные агентством эксперты полагают, что видимо поэтому под предлогом неукоснительного выполнения межправительственного соглашения и участилось количество проверок. Как сообщается на сайте администрации Приморья, если какая-нибудь компания нарушит хотя бы один пункт в соглашении, то она сразу же вылетит из списка предприятий, которые смогут возить китайские группы. Но пока их количество не уменьшилось, а китайские туристы продолжают колесить по городским объектам без сопровождения российских гидов.

Иван Юрьев