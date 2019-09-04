Новые подходы к налоговым проверкам сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

С приходом интернет-технологий стандарты и проверки налоговых инспекторов становятся иными. Верно составленного договора для доказательства факта сделки теперь мало: в случае налоговых споров суд запросит показания допрошенных свидетелей. Очевидцы должны подтвердить факт оказания организацией услуг.

Суд и вышестоящие инстанции могут отказаться рассматривать дело без показаний представителей контрагентов, которые должны подтвердить формальность документооборота.

Сегодня предпринимателям нужно знать не только свои права, но и права и обязанности налоговых инспекторов и участников допроса (свидетелей). Свидетелем может стать любой из сотрудников налогоплательщика или контрагента, даже бывший и сменивший место работы.

Тем не менее, налоговые риски можно снизить, если: защищать себя от «потокового» допроса, наладить общение с подчиненными и быть в контакте с ними, убедиться в компетентности свидетеля.

Если один из участников сделки серьезно влияет на второго, используется термин «подконтрольность». Это обстоятельство используется как одно из главных доказательств обоснованности доначисления налогов. Суд имеет право взыскать недоимку с зависимого от налогоплательщика лица, если ему перечисляется прибыль.

Чтобы доказать реальность сделки и снизить налоговые риски, нужно проверить ее на наличие реального экономического содержания, на то, что условия соответствуют рыночным, на реальность процесса исполнения сделки и правильность порядка документооборота. Это позволит вам избежать многих трудностей и долгих судебных тяжб.

Анастасия Туркова