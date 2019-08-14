Изменения коснутся электронных полисов автострахования, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Ирина Волк, официально представляющая МВД России, рассказала изданию о планах ведомства по упрощению проверку электронных полисов ОСАГО у водителей.

Волк отметила, что по новому законопроекту МВД, автолюбителям будет разрешено предъявлять при проверке документом либо бумажный, либо электронный вид полиса.

Для второго случае водителю будет необходимо иметь при себе электронное устройство (смартфон или планшет), на котором он сможет показать цифровую версию ОСАГО.

В свою очередь, инспектора, смогут проверять достоверность полиса через электронную базу.

Дмитрий Шевченко