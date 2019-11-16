Проверьте свое авто: Nissan отзывает почти полмиллиона машин

Компания Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с утечкой тормозной жидкости, сообщает DEITA.RU по материалам агентства Kyodo.

Как отмечает японское издание, в этих автомобилях неисправен насоса антиблокировочной системы. Утечка тормозной жидкости может привести к на попаданию на электронную плату управления, короткому замыканию и возгоранию.

По информации Kyodo, отзыву подлежат кроссоверы Nissan Murano, производившиеся с 2015 по 2018 год, седаны Nissan Maxima 2016-2018 годов выпуска. Кроме того, проблема затронула внедорожники Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder, которые сходили с конвейера с 2017 года.

Почти полмиллиона автомобилей – цифра большая, поэтому отзывная кампания продлится до лета 2020 года. В основном речь идет о машинах, поставлявшихся на рынок США.