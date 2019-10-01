Новости
Названа «секретная» статья, которая избавит от штрафа ГИБДД
1 Октябрь 2019, 03:30
Проверять это инспектор ГИБДД не имеет права
1 Октябрь 2019, 02:45
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30 Сентябрь 2019, 23:12
Проверять это инспектор ГИБДД не имеет права
1 Октябрь 2019, 02:45
Многие водители не знают КоАП досконально, и гаишники этим
пользуются, сообщает DEITA.RU.
Каждый водитель знает наизусть: надо иметь с собой права, СОР, ОСАГО и аптечку – и тогда проблем не будет. Однако один важный нюанс об аптечке практически все упускают – срок годности.
В России автомобильные аптечки продаются в готовом виде – набор в пластиковом кейсе. В среднем срок годности аптечки – 40 месяцев. И многие забывают ее менять. Согласно КоАП просроченная аптечка приравнивается к ее отсутствию, а это 500 рублей штрафа.
Однако инспектор ГИБДД не имеет права требовть у вас показать ему аптечку: он может только проверить документы.и наличие ОСАГО – доказательство того, что с аптечкой у вас полный порядок: ведь иначе вы не прошли бы ТО.
Проверять содержимое багажника можно только при досмотре. Для этого нужны понятые и протокол.
Елена Миронова