Проверять это инспектор ГИБДД не имеет права

Многие водители не знают КоАП досконально, и гаишники этим пользуются, сообщает DEITA.RU.



Каждый водитель знает наизусть: надо иметь с собой права, СОР, ОСАГО и аптечку – и тогда проблем не будет. Однако один важный нюанс об аптечке практически все упускают – срок годности.

В России автомобильные аптечки продаются в готовом виде – набор в пластиковом кейсе. В среднем срок годности аптечки – 40 месяцев. И многие забывают ее менять. Согласно КоАП просроченная аптечка приравнивается к ее отсутствию, а это 500 рублей штрафа.

Однако инспектор ГИБДД не имеет права требовть у вас показать ему аптечку: он может только проверить документы.и наличие ОСАГО – доказательство того, что с аптечкой у вас полный порядок: ведь иначе вы не прошли бы ТО.

Проверять содержимое багажника можно только при досмотре. Для этого нужны понятые и протокол.

Елена Миронова