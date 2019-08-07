Размер социальной доплаты к пенсии определят чиновники, сообщает DEITA.RU.



С 7 августа вступает в силу постановление правительства, которое определяет формулу расчёта регионального прожиточного минимума пенсионеров для установления социальной доплаты к пенсии. Она станет единой для всех областей и краёв России.

Формула вводится для того, чтобы исключить возможное необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионеров.

Как ранее отмечал председатель правительства Дмитрий Медведев, новый порядок расчёта приведёт к повышению уровня социальной поддержки пожилых граждан.

Напомним, согласно новым правилам, выплаты россиянам, чьи пенсии меньше прожиточного минимума в регионе, должны сначала доводиться социальной надбавкой до этой величины и только после этого индексироваться.

Дмитрий Шевченко