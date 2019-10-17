Прожиточный минимум пенсионеров увеличат в столице

Прожиточный минимум пенсионеров может стать больше уже в следующем году, сообщает DEITA.RU. Увеличение составит четыреста шестьдесят три рубля, и коснётся лишь пенсионеров столицы России.

Мэр Москвы Сергей Собянин внёс законопроект в городскую думу, указано на сайте «Парламентской газеты». На данный момент величина прожиточного минимума пенсионера в Москве находится на уровне чуть более двенадцати тысяч рублей, после повышения сумма будет равна 12 578 рублей в месяц.

Более шестидесяти тысяч пенсионеров Москвы, что сравнимо с населением небольшого регионального города, получают доплату к пенсионным выплатам до уровня прожиточного минимума. Данные приведены согласно июля текущего года.

В среднем, московским пенсионерам доплачивают порядка пяти тысяч рублей до прожиточного минимума. Учитывая данный факт, специалисты подсчитали, что для проведения меры по увеличению прожиточного минимума, потребуется более четырёх миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что продюсер известного эстрадного певца Бориса Моисеева поделился в эфире телепередачи «Ты не поверишь» размером пенсии своего подопечного. Звезда получает 50 тысяч рублей ежемесячно.

Софья Корф