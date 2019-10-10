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Прожиточный минимум снижают в России

деньги, монета, монеты

Размер прожиточного минимума в России сделать меньше на 1,5% предложил Минтруд, сообщает DEITA.RU.

Документ уже размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Как говорится в проекте приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал 2019 года, показатель планируется установить для среднего россиянина в размере 11 012 рублей.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет равен 11 942 рубля, для детей — 10 838 рублей, для пенсионеров — 9 090 рублей. Таким образом, в третьем квартале 2019 года величина прожиточного минимума окажется на 1,5% ниже, чем во втором квартале.

Минтруд связывает уменьшение прожиточного минимума с падением цен на продукты, которыми этот самый минимум измеряют. В частности, подешевели картофель (на 12,6%), лук (24,1%), сахар (11,2%) и яйцо (4,7%).

Величина прожиточного минимума необходима для оценки уровня жизни населения и для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат. В Приморском крае собственного регионального прожиточного минимума нет, и при расчетах ориентируются на прожиточный минимум федеральный.

Дмитрий Санников

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