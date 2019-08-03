В субботу, 3 августа, вступает в силу приказ Минтруда об установлении прожиточного минимума на 1 квартал 2019 года, сообщает DEITA.RU.

В соответствии с документом, прожиточный минимум за I квартал 2019 года составил 10753 рубля. Есть и нюансы: прожиточный минимум трудоспособного населения утвержден в размере 11653 рублей, пенсионеров — 8894 рубля, детей — 10585 рублей.

Прожиточный минимум включает в себя: потребительскую корзину, минимальный набор непродовольственных товаров (обувь, одежда, предметы быта, средства гигиены); услуги, необходимые для сохранения здоровья человека и ряд платежей, в том числе коммунальных.

Ориентируясь на этот показатель, определяют, в том числе тех граждан, которые нуждаются в поддержке государства. То есть с величиной прожиточного минимума сравнивается уровень ежемесячного дохода человека, и если он оказывается ниже, то принимается решение о тех или иных компенсационных выплатах.

Дмитрий Санников