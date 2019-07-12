Уровень прожиточного минимуму поднимется на 4%, сообщает DEITA.RU.

На портале правовых актов regulation.gov.ru опубликован проект приказа Минтруда и соцзащиты, из которого следует, что во втором квартале текущего года на 4% вырастет показатель прожиточного минимума в России.

Документ предполагает выход величины прожиточного минимума на уровень 11 185 рублей. Для трудоспособного населения это число составит 12 130 рублей, для пенсионеров — 9 236 рублей, а для детей — 11 004 рубля.

Как поясняется в проекте приказа, увеличение прожиточного минимума мотивируется ростом стоимости продуктов питания на 3,8%. В свою очередь рост цена на продукты связан с ростом средних потребительских цен на большинство продуктов питания, включенных в потребительскую корзину.

Дмитрий Шевченко