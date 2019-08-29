Дорожное покрытие буквально проваливается в бездну прямо на главах автолюбителей, сообщает DEITA.RU.

Очевидцы запечатлели на камеру зловещее зрелище на трассе Чита — Хабаровск неподалёку от села Волочаевка. Рядом с обочиной мужчина заснял огромную воронку, затягивающую в себя воду из протекающей рядом с дорогой реки.

В нескольких метрах от неё прямо посреди дороги образовалась огромная брешь округлой формы, которая также внешне напоминает орнамент некого водоворота.

Кроме этого, согласно наблюдениям очевидцев и судя по кадрам из видео, данное место в целом несколько просело относительно других участков дороги. Возможно, скоро здесь и вовсе образуется большой обвал.

Силы ГИБДД уже добрались на место и устанавливают масштабы произошедшего.

Сами пользователи Сети уже окрестили воронки не иначе, как порталами в преисподнюю.

Дмитрий Шевченко