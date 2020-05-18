«Прямо под окнами!»: владивостокцы возмущены строительством очередного торгового центра

Во Владивостоке зреет новый очаг противостояния общественности с нерадивыми застройщиками, сообщает ИА DEITA.RU.

Как стало известно, жители 104 дома, а также других адресов по проспекту Красного знамени озабочены стремительной подготовкой земельного участка, находящегося неподалёку, к возведению на нём нового торгового центра.

В данный момент рабочие уже спилили на данном участке деревья и, по всей видимости, вскоре собираются приступить к следующим этапам строительства.

Местные жители полны решимости бороться не только за сохранение оставшихся на этом месте зелёных насаждений, но и за место для придомовой парковки автомобилей, которое также может уменьшиться из-за стройки.

По поступившей в редакцию информации, жители района вышли на стихийный митинг против появления прямо у них под окнами очередного ТЦ, коих в их округе и так уже предостаточно.

Официальных комментариев мэрии по поводу сложившейся ситуации пока не поступало.