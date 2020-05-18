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«Прямо под окнами!»: владивостокцы возмущены строительством очередного торгового центра
Местные жители бьют тревогу и привлекают внимание властей
Во Владивостоке зреет новый очаг противостояния общественности с нерадивыми застройщиками, сообщает ИА DEITA.RU.
Как стало известно, жители 104 дома, а также других адресов по проспекту Красного знамени озабочены стремительной подготовкой земельного участка, находящегося неподалёку, к возведению на нём нового торгового центра.
В данный момент рабочие уже спилили на данном участке деревья и, по всей видимости, вскоре собираются приступить к следующим этапам строительства.
Местные жители полны решимости бороться не только за сохранение оставшихся на этом месте зелёных насаждений, но и за место для придомовой парковки автомобилей, которое также может уменьшиться из-за стройки.
По поступившей в редакцию информации, жители района вышли на стихийный митинг против появления прямо у них под окнами очередного ТЦ, коих в их округе и так уже предостаточно.
Официальных комментариев мэрии по поводу сложившейся ситуации пока не поступало.