Прямой и яркий: губернаторы мечты заполонят регионы

Портрет идеального губернатора описали российские политические эксперты, сообщает DEITA.RU.



Сотрудники экспертного института социальных исследований опубликовали рекомендации российским губернаторам, вступающим в должность. В канун весенней большой «чистки рядов» советы будущим главам регионам приобретают дополнительную актуальность.

Народ требует от региональных глав базовые качества, универсальные для любого политика. Честность и порядочность - в приоритете. Глава региона должен вызывать доверие у жителей, решительно защищать интересы своего региона.

Кроме того, важна социальная ориентированность. Вопросы, связанные с социальной сферой, необходимо решать оперативно и проявлять принципиальность позиции.

Примечательно, что новое время требует от будущих губернаторов соответствия новым арендам. В эпоху активного развития блогосферы все большее значение приобретает яркая личность, характер политика.

Многие российские губернаторы уже активно ведут себя в соцсетях и не стесняются отвечать на вопросы граждан напрямую и на понятном им языке. В частности, политологи хвалят главу Башкортостана Радия Хибирова - именно его называют образом в ведении обратной связи с людьми.

Приветствуется эмоциональность. Так, в последнее время эффектно проявили себя глава Магаданской области, устроивший небывалый по жесткости разнос местным чиновникам, а также руководитель Свердловской области Денис Паслер, снявший спецномера с автомашин региональной власти.

В целом, результативных действий жду от кандидатов уже во время избирательной кампании. Хорошо работает для набора «вистов» локальный патриотизм и честное прямое общение с гражданами. Прямое, простое и прямолинейное - но без грубостей, хамства и неуместного жаргона.

Несмотря на существенную встряску среди российских губернаторов за последние годы, статистика свидетельствует - средний уровень доверия к региональным лидерам в России высок как никогда, и составляет 54 процента.

У этого явления есть несколько причин: многие главы все еще находятся в «медовом месяце» с народом. Обещания розданы, люди ждут их исполнения. Также чиновники научились говорить, а многие изобрели и авторские методики достижения высокого доверия у жителей.

Например, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал имеет неплохо рейтинг за счет своей умеренной оппозиционности и критики федеральных властей. Правда, Кремль это так не оставит - и Фургал находится у Москвы под особым контролем.

Новые рекомендации российским губернаторам придется перечитать уже к весне. Именно весной 2020 года грянет новая волна локальных отставок.

Как рассказал DEITA.RU глава центра развития региональной политики Илья Гращенков, из дальневосточников наибольшие шансы «на выход» имеет глава ЕАО Александр Левенталь. Это косвенно подтвердил и недавний «разнос» губернатора ЕАО от полпреда Юрий Трутнева, связанный с черепашьими темпами ликвидации последствий наводнения.

Василий Кучин