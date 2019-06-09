Дата проведения митинга на центральной площади дальневосточной столицы совпала с датой проведения Прямой линии с президентом, сообщает Deita.ru.

20 июня Владимир Путин проведёт ежегодное прямое общение с россиянами, соответствующая информация появилась на сайте kremlin.ru. Глава государства ответит на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны. Приём вопросов начался сегодня в 8 утра по Москве и продлится вплоть до окончания Прямой линии с президентом.

Приморцам несколько раз удавалось попасть в фокус внимания президента. Так, в 2017-м благодаря обращению приморского школьника проблема угольной пыли в населённых пунктах долетела до Путина и стала известна на всю страну. Однако спустя 2 года проблемный вопрос может быть поднят вновь. Теперь уже в ходе митинга, который по странному стечению обстоятельств и воле контролёров внутренней политики края был согласован именно на эту светлую для каждого россиянина дату.

Митинг, который изначально подавался как мероприятие сугубо экологической проблематики, судя по тому, какие речи ведут его организаторы в соцсетях, с бешеной скоростью набирает политический вес.

Теперь уже говорят о выдвижении требований отзыва сенаторов от Приморского края, обсуждается, сколько флагов можно будет принести политическим, именно политическим партиям края, речь уже идёт о коллективном обращении общественности в Следком России с просьбой проведения в крае проверок.

По ещё более странному стечению обстоятельств, митинг пройдёт на центральной площади дальневосточной столицы с 17 до 19 часов. А ровно в 19 начнётся Прямая линия с президентом.

Возможно, начнётся она на той же площади.

Светлана Алеутская