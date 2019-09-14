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Прямые выборы мэра могут вернуться на Дальнем Востоке

14 Сентябрь 2019, 22:11

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Власти планируют вернуть прямые выборы мэра Петропавловска-Камчатского, сообщает DEITA.RU по материалам «Ведомостей».

Как отмечают источники издания, выборы мэра Петропавловска-Камчатского могут пройти после внесения изменений в региональный закон и устав города, то есть не ранее сентября 2020 года.

Публично же поддержал  идею возврата прямых выборов мэра губернатор Камчатского края Владимир Илюхин в эфире «Радио-СВ». Как считает глава региона, прямые выборы можно вернуть не только в столице региона, но и в другие города края.

Сейчас прямые выборы глав административных центров субъектов федерации возможны в семи регионах. Это выборы мэров Якутска, Новосибирска, Анадыря, Абакана, Томска, Хабаровска и Улан-Удэ.

По словам собеседника «Ведомостей», близкого к полпредству Дальневосточного федерального округа, нет общего рецепта по «выпуску пара» за счет возвращения прямых выборов для того или иного региона, так как всегда есть риск потерять контроль над местными элитами.

В Приморском крае идея о возвращении прямых выборов мэров городов была вброшена в информационное поле во время выборов губернатора в 2018 году. Подготовленный в срочном порядке закон был даже принят в первом чтении Законодательным Собранием региона. С тех пор никаких официальных решений относительно документа принято не было, а мэров нескольких приморских городов, включая Владивосток, выбрали депутаты местных Дум.

Дмитрий Санников

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