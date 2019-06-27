Аналитики Комитета гражданских инициатив (основанного Алексеем Кудриным), анализировавшие судьбы российских престолов, отметили такую тенденцию, как массовый отказ от прямых выборов градоначальников. После реформы местного самоуправления 2014 года население имеет право голоса лишь в 7 городах страны (не считая городов федерального значения, на которые вышеуказанный закон не распространяется): это Кемерово, Абакан, Новосибирск, Хабаровск, Якутск, Томск и Анадырь. Последним городом, где отменили прямые выборы, стал Екатеринбург.

Остальные не рискуют и предпочитают назначать градоначальников по конкурсу, но у этого решения есть свои плюсы и минусы. Итак, назначенные «сверху» чаще идут на повышение, так как уже встроены в вертикаль власти, а люди от народа – все чаще в тюрьму. Они же чаще всего вступают в конфликт с губернаторами. Вспомним здесь экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева и экс-главу Приморья Владимира Миклушевского.

В числе плюсов также эксперты называют невозможность прихода к власти криминала из 90-х, но это не факт. Минусы же отказа от прямых выборов ярко демонстрирует опять же Приморье – здесь разгорелось несколько межэлитных конфликтов, самым громким из которых стал доблестный город Арсеньев, где депутаты местной думы неожиданно отказались голосовать за навязанную кандидатуру. В результате их исключили из партии «Единая Россия», и такое решение основательно вбило клик в и без того нестройные партийные ряды. Ранее большой общественный резонанс вызвало назначение мэра Дальнегорска, а следующий на очереди, похоже, город Большой Камень, где губернатор уже публично высказал недовольство деятельностью главы.

Такая конкурсная модель, безусловно, повышает управляемость территории. «Формально этот вопрос в компетенции муниципалитета, но на самом деле это решает регион», - отмечает один из авторов доклада про мэров Андрей Максимов.

Он также добавил, что для развития города и «внимательного отношения к избирателям» модель прямых выборов более эффективна. Но в ситуации роста протестной активности на нее вряд ли кто пойдет. С губернаторами бы разобраться. Все же помнят скандальные выборы в Приморье, когда врио губернатора Тарасенко просто пришлось уйти, и в Хабаровском крае, где неожиданно и эффектно на выборах главы победил представитель ЛДПР, а не партии власти. В этом году выборы различного уровня пройдут в десятках регионов страны, и у властей, очевидно, другие вызовы на повестке дня.

Светлана Алеутская