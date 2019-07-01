Некоторые туристические фирмы в Приморье уличили в контрабанде китайских товаров, которые через границу поставляют «помогайки», сообщил источник DEITA.RU в силовых структурах. Правительство намерено прикрыть контрабанду в стиле 90-х.

Как приморские «помогайки» играют в «русскую рулетку», и кто на этом зарабатывает – вопрос нелегального ввоза товаров гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Законодательно работа «помогайкой» в стране запрещена, граждане могут привозить из-за границы вещи, которыми они будут пользоваться самостоятельно. Однако в огромном количестве баулов, которые выдают туристам, хранятся потребительские товары, которые в итоге пойдут на рынок.

В последнее время на границе Приморья с КНР все чаще фиксируются факты массового пересечения границы в пунктах пропуска туристическими группами, состоящими преимущественно из так называемых «помогаек». Специально для DEITA.RU эксперты на анонимных условиях раскрыли всю схему «помогаечного» бизнеса, который в последнее время стал наращивать обороты в Приморье.

«Схема бизнеса следующая: в социальных сетях (в основном в «Instagram») и мессенджерах («Whatsapp» и «WeChat») даются объявления о наборе «помощников для поездок в приграничные города Китая». Напомним, между Россией и Китаем действует соглашение о безвизовом групповом обмене. Итак, подготовленная группа отправляется в Китай, а после утром возвращается в Россию с полными сумками ширпотреба. Коммерческая партия ширпотреба распределяется между туристами «помогайками» и ввозится в РФ без декларирования и уплаты таможенных платежей под видом товаров для личного пользования, после чего вновь собирается в партию», - рассказал собеседник DEITA.RU.

На российской территории баулы забирают у «помогаек», при этом иногда их перегружают в грузовики прямо на дороге. После чего помогайки снова отправляются в Китай за очередной парией товара. Одна такая группа может совершать до пяти рейсов в неделю, отметил источник, хорошо знакомый с ситуацией.

По словам спикера, за одну поездку «помогайка» получает от 800 до 1000 рублей, а иногда и ничего не получает. Эти суммы, конечно, не сравнятся с экономией недобросовестных предпринимателей, обходящих таким образом уплату таможенных платежей, получение необходимых сертификатов и соблюдение требований техрегламентов. И последствия от такого «бизнеса» гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд, как для нелегальных помощников, так и для экономики.

Мало того, что приморцы, помогающие некоторым компаниям избегать уплаты налогов за ввозимый товар, нарушают закон, так еще и играют в «русскую рулетку»: им могут попасться незаконные предметы, а это уже совсем другая история и другая статья. Кроме того, подобные товары могут нести санитарную и эпидемиологическую угрозу для населения всего края.

Страдает и экономика. По некоторым данным, ежемесячно подобными схемами в Приморье привозится до 90 тысяч тонн товаров. И мало какая продукция может составить конкуренцию контрабандным товарам. Данный вопрос очень волнует и Минфин.

«Понизили челнокам нормы вывоза товаров до 25 кг, и количество ходок через границу увеличилось в разы. Надо думать, как ограничить данные поездки. Например, разрешать пересекать границу одному физлицу только один раз в день. Но поможет ли это – вопрос. Наверное, будем решать проблему другими способами. Варианты есть», – заявлял глава ведомства, первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов во время своего недавнего визита в Приморье.

Министр неслучайно озвучил данную проблему именно в Приморье: на этот регион приходится значительная часть российской границы с Китаем – почти 1000 километров.

Отметим, что с 1 января 2019 года вступили в законную силу изменения правил перемещения физическими лицами товаров для личного пользования без уплаты таможенных платежей. На данный момент каждый турист может перевозить через границу до 25 кг товаров народного потребления для личного пользования на сумму не более 500 евро. Эти правила касаются только тех, кто пересекает границу РФ на автомобиле, поезде или пароме. Правила также актуальны для всех стран – участниц Таможенного союза. Для авиапутешественников действуют другие нормы.

Иван Юрьев