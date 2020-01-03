Психолог попросила родителей никогда так не делать

Методы воспитания многих россиян оставляют много травм, сообщает DEITA.RU.



Известный детский и семейный психолог Лариса Суркова опубликовала пост, в котором попросила родителей не делать одной очень обыденной вещи во многих семьях – не лишать детей подарков, веры в родительскую любовь и чудеса.

В качестве примера Суркова опубликовала несколько писем от родителей:

««Мой сын получит в четверти 3 тройки. За это мы решили оставить его дома и не брать в Европу на Новый год. Пусть сидит с бабушкой о жизни думает»

«Моя дочь (5 лет) в игре сломала куклу подруги. За это я сказала что Дед Мороз отдаёт ее подарок подружке и отдала»

«Моему сыну 4, он укусил ребёнка в саду (тот его ударил) и муж при всей группе сказал, что он теперь на получит подарки на Новый год, мы же должны сдержать слово?»

Психолог отметила, что она в шоке от таких методов воспитания: «Как можно лишить ребёнка отдыха с нами? Ну накажите всех. А то чего это вы такие плохие родители, что дитятко учится плохо».

Лариса Суркова считает, что за счет такого унижения детей родители пытаются побороть собственный стыд за ситуацию. Но вместо урока дети получают травму и обиду. Поступая так, родители убивают в них веру в справедливость, любовь и чудо.

«И в 85% случаев достаточно разговора и вашего огорчения», - отметила психолог.

Елена Миронова