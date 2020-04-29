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Психотерапевт назвал способы справиться с тревожностью из-за пандемии
Нельзя зацикливаться только на себе
Россиянам, чрезмерно тревожащимся из-за коронавирусной пандемии, нужно меньше думать о собственных проблемах, сообщает ИА DEITA.RU.
Советы тем, кто слишком сильно беспокоится, дал врач-психотерапевт Николай Косенков. Он напомнил, что для россиян традиционно думать об общественном, а не только о личном, пишет Nation News.
«Во-первых, думайте о своих ближних, о других людях. Помогайте, не зацикливайтесь на собственных проблемах, проявляйте любовь к ближнему, как к самому себе. Ведь это сейчас в полной мере делают наши врачи. Они исполняют свой долг до конца. Даже ценой своей жизни. Во-вторых, обратите внимание на окружающий мир, не занимайтесь самокопанием и самоистязанием!», – сказал эксперт.
По результатам исследований, Дальний Восток вместе с Поволжьем и Москвой вошел в топ регионов страны, серьезнее всего переживающих из-за пандемии.