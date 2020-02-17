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6 Декабрь 2019, 18:15

Синоптики уточнили прогноз на понедельник

снег

Снег ожидается в Приморье в понедельник, 17 февраля, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Примгидромета.

Как отмечают приморские синоптики, днем 17 февраля в крае продолжится небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель, на дорогах снежный накат. Ветер будет северный умеренный до сильного 6-14 м/с, на побережье очень сильный 20-25 м/с. Температура воздуха от  -6 до -11°С , а на севере края  до -11°C.

Во Владивостоке днем 17 февраля небольшой, утром умеренный снег. Ветер будет северный сильный 18-23 м/с, утром порывами очень сильный до 28 м/с. Температура воздуха днем от  -7 до -9°С.

Дмитрий Санников

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