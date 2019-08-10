Синяя «галочка» в соцсети Instagram может нести угрозу для владельца профиля, сообщает DEITA.RU со ссылкой на блог по кибербезопасности «Sucuri».

Как отмечают эксперты, были замечены попытки подделки процедуры подтверждения подлинности профиля. Это та самая синяя «галочка», которая стоит рядом с именем профиля у многих артистов и блогеров. Чтобы доказать подлинность своей странички Instagram, необходимо отправить снимок документа, подтверждающего личность с фотографией владельца. Это может быть паспорт, водительские права, или, например, налоговые документы.

Программа, которая подделывает процедуру верификации, получает доступ к подобным важным личным данным. Разумеется, злоумышленник рассчитывает использовать их в своих самых что ни на есть корыстных целях.

Наличие подтверждающего символа дарует обладателю странички не только статус, но и возможность монетизировать аккаунт. Это ещё один довод в пользу соблюдения безопасности в сети. Чтобы не стать жертвой хакеров, важно проверить адресную строку во время прохождения процедуры верификации. Она должна до единого символа совпадать с официальными данными Instagram. Также следует помнить, что сама соцсеть не будет запрашивать пароли от электронной почты, привязанной к аккаунту. Пароль нужен злоумышленникам для того, чтобы заблокировать уведомление о «подозрительном входе в систему».

Чтобы всегда быть готовым к новым хитростям хакеров, необходимо на постоянной основе повышать собственную информационную грамотность.

Софья Корф