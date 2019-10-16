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Птичку жалко: россияне подают милостыни онлайн

Пенсия, бабушка, старая, милостыня 3

Россияне стали чаще жертвовать деньги на благотворительность в режиме онлайн. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно опросу ТАСС, в текущем году более половины из тысячи шестисот граждан страны - пятьдесят семь процентов респондентов - признались, что хотя бы один раз отправляли деньги на расчетный счет фондов, чтобы помочь больному ребенку, или каким-то другим способом жертвовали свои кровные средства в интернете.

Сорок два процента опрошенных ответили, что не признают «подачу милостыни» в сети из-за боязни нарваться на мошенников или просто не верят в благотворительность в интернете.

Указанный соцопрос продемонстрировал снижение количества желающих делать подаяния на улицах страны на десять процентов, по сравнению с аналогичным показателем две тысячи восемнадцатого года.

При этом специалисты отметили, что около шестидесяти процентов опрошенных честно признались, что продолжают бросать монетки и мелкие купюры в банки и шапки нищих, уличных музыкантов, больных и попрошаек.

Двадцать шесть процентов россиян искренне верят в правдивость историй подростков, заходящих в общественный транспорт или бродящих по улицам с прозрачными коробками для денег, или бросают сдачу в стоящие возле касс супермаркетов короба благотворительных фондов.

«Короткую смс по номеру» хотя бы раз за год отправляли двадцать семь процентов респондентов.

Екатерина Цой

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