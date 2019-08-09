Ветеринарная клиника в Санкт-Петербурге оригинально подошла к выбору рекламы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ФАС.

Сотрудники клиники добавили в текст о кастрации животных предложение поступить так же с неверными мужьями, бесплатно. Такая реклама возмутила горожан, они пожаловались в ФАС. Пять жалоб передали члены общества защиты животных «Ответ».

Своеобразный рекламный баннер расположили неподалеку от вестибюля и станции «Улица Дыбенко». На нем был следующий текст: «Акция! Кастрация: Кот — 1 тысяча рублей. Кошка — 2,5 тысячи рублей. Неверный муж — бесплатно».

Рекламу сочли оскорбляющей человеческие чувства восемьдесят семь с половиной экспертов из Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный совет».

Сейчас идет проверка, насколько такая реклама может нарушать запрет на применение оскорбляющих образов и высказываний. Дело рассмотрят в двадцатых числах августа.

Анастасия Туркова



