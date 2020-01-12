Публицист Милен: россияне не готовы к демократии

Известный публицист Дмитрий Милен высказался о будущем России и заявил, что россияне не готовы к демократии, сообщает DEITA.RU. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Facebook.

Как пишет публицист, россияне не готовы взять на себя ответственность за согласование интересов разных групп. Он отмечает, что страна стоит на перекрестке и готова свернуть налево, а это значит победит любой популист, но не коммунист.

При этом он отмечает, что демократы и либералы находятся в затруднительной ситуации, и скорей всего не смогут в необходимом количестве пройти в Госдуму. Регистрация новых партий будет только снижать голоса, в итоге чего партии вообще могут остаться за бортом.

Он пишет, что для выхода из сегодняшней ситуации предпосылок нет, здесь не поможет даже известный оппозиционер, потому что он сам принесет авторитарную диктатуру. Добавляя к этому, что сама по себе демократия не улучшит жизнь граждан, которые на это надеются. Если же все-таки демократы придут к власти, то история повториться, как вначале 90-х годов, что и привело к разочарованию, длящемуся по сей день.

Основным фактором торможения публицист называет само население страны, которое не готово взять ответственность за будущее, в связи с этим нет шансов на политическое большинство во властных структурах.

Иван Юрьев