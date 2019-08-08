Знаменитая российская певица шокировала почитателей двусмысленным постом в социальной сети, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Алла Пугачева заставила поклонников поволноваться, когда выложила в популярном мессенджере неясный пост. Поводом стала кончина Аллы Вербер, которая занимала должность топ-менеджера ЦУМа Примадонна разместила на странице фотографию зажженной свечи и подписала ее фразой «Прощай, Алла». Почитателям певицы пришлось разбираться в подтексте и узнавать, кому посвящается пост. Некоторые люди успели подумать, что речь идет о самой Пугачевой.

Анастасия Туркова