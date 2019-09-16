Новости
Стоимость водки хотят повысить до 233 рублей
16 Сентябрь 2019, 08:30
Пугающий дорожный знак появился в России
16 Сентябрь 2019, 07:29
Некоторых жителей столицы ждет отключение от электроснабжения
16 Сентябрь 2019, 06:29
«КамАЗ» столкнулся с микроавтобусом в жёстком ДТП
16 Сентябрь 2019, 05:29
Известный производитель авто продаёт машины за бесценок
16 Сентябрь 2019, 04:29
Глава известного банка поспорил с Путиным
16 Сентябрь 2019, 03:29
Зимняя резина летом: почему категорически не рекомендуется
16 Сентябрь 2019, 02:31
Каждый пятый россиянин останется без пенсии
16 Сентябрь 2019, 01:26
Пугающий дорожный знак появился в России
16 Сентябрь 2019, 07:29
Пятнадцатого сентября на архангельской улице появился неожиданный дорожный знак, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Комсомольскую правду».
Автолюбители увидели «смерть» у дороги со знаком ограничения скорости до шестидесяти км/ч. В свободной руке у фигуры в черном балахоне обнаруживалась коса.
Оригинальный дорожный знак был установлен ночью тринадцатого сентября, в пятницу. Его можно увидеть на проспекте Ленинском.
Что примечательно, установить скульптуру пожелали местные власти. Стоимость этой скульптуры девяносто четыре тысячи рублей.
Анастасия Туркова
Читайте также:
Вот когда можно объезжать автобус через сплошную
Не пустил в ряд: кому достанется штраф в случае ДТП
Что запрещено делать при встрече с инспектором, сказал юрист
Популярное
‡агрузка...
Загрузка...