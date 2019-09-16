Пугающий дорожный знак появился в России

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Пятнадцатого сентября на архангельской улице появился неожиданный дорожный знак, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Автолюбители увидели «смерть» у дороги со знаком ограничения скорости до шестидесяти км/ч. В свободной руке у фигуры в черном балахоне обнаруживалась коса.

Оригинальный дорожный знак был установлен ночью тринадцатого сентября, в пятницу. Его можно увидеть на проспекте Ленинском.

Что примечательно, установить скульптуру пожелали местные власти. Стоимость этой скульптуры девяносто четыре тысячи рублей.

Анастасия Туркова

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