Пункт пропуска Марково закрыли в Приморье

Известный в крае пункт пропуска Марково закрыт в Приморском крае, сообщает DEITA.RU.

По данным Уссурийской таможни, данная точка не отвечала международным требованиям, потому и была закрыта на реконструкцию. По предварительным данным, работа пункта начнется не раньше 2022 года.

Отметим, что через данный пункт осуществлялся провоз лесных и пиломатериалов, а также китайских товаров.

Как подчеркнул зампред Правительства края Константин Шестаков, сейчас правительство прикладывает все усилия, чтобы Марково мог продолжать свою работу по временной прграмме. Согласно словам зампреда, сейчас на пункте устраняют все имеющиеся по его работе замечания.

«Однако, ряд работ можно будет выполнить не раньше мая», - подчеркнули представители власти Лесозаводска.

Однако, как отметили в администрации Лесозаводска, для полного устранения имеющихся проблем и приведения пункта пропуска к надлежащим параметрам необходима большая работа.

Александра Маслова