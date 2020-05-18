Пункт пропуска "Пограничный" в Приморье восстановил работу

После вынужденного перерыва на прошлой неделе, машины с грузом вновь начали ездить из Приморья в Суйфэньхэ, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

По информации представителя Уссурийской таможни Ирины Кульчицкой, движение на данном участке российско-китайской границы началось.

Китайская сторона сказала, что сегодня готова принять порядка 30 машин. На данный момент зашло уже 7 штук.



Ранее сотни большегрузов скопились на российской стороне перед пунктом пропуска в Приморье. Власти заявили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за коронавируса у одного из российских водителей. В итоге диагноз не подтвердился.