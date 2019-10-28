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Пункт раздельного сбора мусора открыли во Владивостоке
В четверг, 25 октября, на территории бывшего мусоросжигательного завода заработал сортировочный комплекс приема вторичного сырья, сообщает DEITA.RU.
По словам и. о. первого заместителя Приморского экологического оператора Сергея Лазарева, пункт будет работать постоянно, как в будни, так и в один из выходных дней, чтобы люди могли на протяжении недели несколько раз сдавать мусор.
«До этого у нас каждый месяц проходила акция по сбору вторичного сырья, за три часа работы пункт сбора посещали до 800 человек. Поэтому было принято решение открыть сортировочный центр в обычном режиме, чтобы здесь не происходило столпотворения. На его территории отдельно принимается сырье для переработки – это стекло, бумага, несколько видов пластика, а также алюминиевая и жестяная банка. Все это будет отсортировано и в последующем отправлено на обработку в компании, занимающиеся изготовлением вторпродукции», — рассказал Сергей Лазарев.
Он добавил, что эта малая часть большой работы по сортировке мусора, впоследствии через некоторое время во дворах домов появятся баки с раздельным сбором. Вся работа проходит в рамках национальной программы и мусорной реформы, которая начнет свою работу в Приморье со следующего года.
«Региональный оператор должен проводить пропаганду сбора раздельного мусора, однако внедрять такую систему не объяснив населению как нужно сортировать, достаточно сложно и неправильно, поэтому сначала мы проводим подготовительные мероприятия – учим, объясняем», - заключил Сергей Лазарев.
В свою очередь врио вице-губернатора Елена Пархоменко отметила, что специалисты администрации готовят программу по продвижению раздельного сбора мусора в регионе. Однако основной успех этой работы зависит от управляющих компаний, с которыми региональный оператор, при заключении договоров вопрос о раздельном сборе мусора ставит в приоритет.
Напомним, что со следующего года в Приморье начнет свою работу мусорная реформа, которая проводится в рамках национальной программы «Экология».
Иван Крышан