Пункты пропуска через границу на Дальнем Востоке будут собирать данные об автомобилях

Министерство транспорта РФ объявило тендер на создание опытного образца автоматизированной системы, которая будет собирать данные о проезжающих через границу автомобилях, сообщает RosTender.info.





Оборудованием, которое станет частью Интегрированной системы пропуска через государственную границу РФ, предполагается оснащать многосторонние автомобильные пункты пропуска через государственную границу РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Конструкторское бюро, которое станет победителем тендера, получит за данную услугу 99,9 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета.





Заявки на участие в тендере принимают до 18 октября, а 30 октября планируется подвести его итоги. Как ожидается, опытный образец будет готов в конце декабря 2019 года.



Источник: http://rostender.info/news/2019092705