Новости
Экзамен ГИБДД изменится до неузнаваемости
30 Сентябрь 2019, 17:30
Новые 12 автомобилей подарили приморскому охотнадзору
30 Сентябрь 2019, 17:20
Напавшие на приморцев северные корейцы арестованы
30 Сентябрь 2019, 17:15
Пункты пропуска через границу на Дальнем Востоке будут собирать данные об автомобилях
30 Сентябрь 2019, 17:00
Жители Дальнего Востока получат льготные авиабилеты
30 Сентябрь 2019, 16:45
Часть женщин выйдут на пенсию по-старому
30 Сентябрь 2019, 16:30
«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России во Владивостоке
30 Сентябрь 2019, 16:27
Создание комфортных условий проживания – приоритет для власти Приморья
30 Сентябрь 2019, 16:19
Пункты пропуска через границу на Дальнем Востоке будут собирать данные об автомобилях
30 Сентябрь 2019, 17:00
Министерство транспорта РФ объявило тендер на создание опытного образца
автоматизированной системы, которая будет собирать данные о проезжающих через
границу автомобилях, сообщает RosTender.info.
Оборудованием, которое станет частью Интегрированной системы пропуска через
государственную границу РФ, предполагается оснащать многосторонние
автомобильные пункты пропуска через государственную границу РФ в
Дальневосточном федеральном округе.
Конструкторское бюро, которое станет победителем тендера, получит за данную услугу 99,9 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета.
Заявки на участие в тендере принимают до 18 октября, а 30 октября планируется подвести его итоги. Как ожидается, опытный образец будет готов в конце декабря 2019 года.
Источник: http://rostender.info/news/2019092705