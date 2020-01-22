Пушкарев останется в Приморье

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев продолжит отбывать наказание на родной земле, но пока неизвестно, где конкретно, сообщает DEITA.RU.

Об актуальных изменениях в жизни экс-градоначальника, осужденного по коррупционному обвинению, рассказал его правозащитник, пишет РИА «Новости». Информацией поделился управляющий партнер бюро «Высоцкий, Шейнин и Партнеры» Александр Высоцкий, являющийся адвокатом Пушкарева.

По его словам, на текущий момент не принято решение о том, в какой именно колонии будет продолжено отбывание наказания, но это будет одно из учреждений ФСИН Приморского края.

«Пока он этапирован (во Владивосток), ожидает распределения», – сказал адвакат.

Накануне на странице Игоря Пушкарева в соцсети появилось сообщение, что его привезли в дальневосточную столицу.

«Несмотря ни на что, от осознания, что оказался в родном городе и близкие люди совсем рядом, на душе намного легче. Владивосток – мой дом, а дома всегда лучше», – писал осужденный.

Напомним, Игорь Пушкарев занимал кресло мэра Владивостока восемь лет. Следствие считает, что в течение этого времени он получил взятки на 75 миллионов рублей и вмешивался в проведение муниципальных конкурсов в области дорожного строительства. По решению Тверского суда Москвы бывший чиновник должен отбыть наказание в виде лишения свободы на 15 лет в колонии строгого режима, а также выплатить штраф в полмиллиарда рублей.

Наталия Лебедева