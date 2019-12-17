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Пушкарев пошел по этапу

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Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев пошел «по этапу» из московского СИЗО в колонию. Суд приговорил его к 15 годам колонии, сообщает DEITA.RU.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката экс-мэра Александра Высоцкого, этапировали Игоря Пушкарева еще на минувшей неделе. Не исключена вероятность, что отбывать срок экс-мэр будет в одном из дальневосточных регионов – в какой именно колонии – не разглашается.

Отметим, что Игорь Пушкарев был признан виновным еще 9 апреля текущего года. Тверской суд признал его вину в коррупции и приговорил к 15 годам строгого режима, и штрафу в полмиллиарда рублей.

Остальные фигуранты тоже получили наказание: брат бывшего главы приморской столицы Андрей Пушкарев – восемь лет условно и штраф в 500 млн, Андрей Лушников – 10 лет «строгого» и штраф в ту же сумму.

Пушкарева обвинили в получении взяток  на общую сумму в 75 млн рублей, а также в препятствиях к участию в муниципальных конкурсах в области дорожного строительства – также действия в интересах компании «Востокцемент».

Напомним, что недавно руководитель Следственного Комитета назвал Игоря Пушкарева в списке одного из главных взяточников страны, отметив, что дело о суде над ним было одним из самых громких за последнее время. 

Александра Маслова

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