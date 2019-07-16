Верховный суд Российской Федерации впервые принял сторону бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, и направил дело для дальнейшего рассмотрения в Советский районный суд Владивостока. Несмотря на старания представителей Генеральной прокуратуры, судья не усмотрел влияние Игоря Пушкарёва на судейское сообщество муниципалитета. По этой причине суд отклонил ходатайство Генпрокуратуры в изменении территориальной подсудности гражданского дела,сообщает DEITA.RU.



В ходе судебного заседания, адвокат бывшего мэра Владивостока попросила озвучить конкретные фамилии судей, которые состояли бы с Игорем Пушкаревым в личных отношениях, что как факт могло повлиять на итоги дела. Прокуроры предположили, что всё судейское сообщество находится в личных отношениях с Игорем Сергеевичем. После подобного диалога суд попросил выступить адвокатов подсудимого.

За несколько дней до суда, Игорь Пушкарев опубликовал в сети Facebook заметку, в которой указывал на незаконность действий Генеральной прокуратуры, представители которой пытались изменить территориальную подсудность дела.

Напомним, в первой декаде апреля Игорь Пушкарев был признан виновным в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями, оштрафован на 500 миллионов рублей и приговорен к 15 годам колонии строгого режима. Брат экс-мэра Андрей Пушкарев, а также замеченный в коррупционных схемах предприниматель Андрей Лушников также обязаны выплатить штраф полмиллиарда рублей, при этом родственник Игоря Сергеевича приговорен к восьми годам условно, бизнесмен же должен будет отбыть срок 10 лет в колонии строгого режима.

Софья Корф