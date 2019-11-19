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Пустивший в колледж стрелка охранник арестован

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Охранника, который пропустил в Амурский колледж строительства и ЖКХ вооруженного учащегося 14 ноября, арестовали на два месяца, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель СУ СК России по Приамурью.

По данным следствия, арестованный является сотрудником частной охранной организации «Сириус-А». 14 ноября, находясь на посту охраны, он пропустил учащегося в здание учебного заведения, который под верхней одеждой пронес ружье. Поднявший на один из верхних этажей юноша растерял однокурсников. В результате стрельбы один молодой человек погиб и еще трое оказались ранены. Они были госпитализированы.

Отмечается, что в ходе перестрелки со стражами порядка стрелок был ранен, после чего он закрылся в аудитории и свел счеты с жизнью.

Своей вины охранник не признает, ссылаясь на то, что у него не было трудового договора и у него нет специального удостоверения. То есть, по сути, он не является охранником.

Екатерина Брязгунова

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