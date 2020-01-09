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Пустые обещания в Новый год уже не в моде
Аналитики ВЦИОМ провели опрос среди россиян и выяснили, что только 34% жителей страны обещают себе, что-то сделать в новом году, сообщает DEITA.RU.
Как оказалось обещания дают молодые люди от 25 лет, проживающие в городах от полумиллиона до 900 тысяч человек. Больше всего обещаний себе на Новый год не дают люди пенсионного возраста и те, кто живет в маленьких городах. Их общее число составило 64%, остальные два процента не смогли ответить на поставленный вопрос.
Чаще всего россияне обещают себе посвящать больше времени семье, заняться здоровьем или увеличить свой доход. Из этого числа почти 70% респондентам удается реализовать запланированное, а четверти нет. Отметим, что в опросе приняло участие более 1,5 тысячи человек.
Иван Юрьев