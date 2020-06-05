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Путь в казино станет комфортнее в Приморье
Приморье увеличило расходы на строительство дороги к казино, при этом общая стоимость работ даже уменьшилась
Региональное правительство внесло изменения в прошлогоднее постановление, где были прописаны суммы инвестирования в строительство дороги к казино, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно тексту документа, изменения касаются сумм инвестирования в этом году в строительство дорожного полотна. Планируется, что в этом году из бюджета региона выделят 245 570 940 рублей. Если сравнить с текстом первого постановления, то можно увидеть, что сумма была увеличена почти на 140 млн. рублей.
При этом общий объем инвестиций согласно тексту постановления даже уменьшился почти на шесть тысяч рублей. В первом постановление сумма была 503 315 450 рублей, после внесенных изменений она уменьшилась до 503 309 550 рублей. Значительно изменились цифры в финансирование стройки по разбивке за 2019 год. Так, предполагалось направить 397 730 000 в прошлом году, а направлено было только 257 738 610 рублей. Видимо из-за неполного основания средств были внесены корректировки в ранее принятое постановление, которое увеличило расход в этом году, сократив общую сумму инвестиций.
Помимо краевых денег на строительство дороги направляют и федеральные средства. При этом суммы поступлений из федеральных средств незначительно выросли на 2,25 тысяч рублей. Правда, в прошлом году поступило средств меньше, чем планировалось. Остаточные деньги должны поступить в этом году.
Всего планируется построить 2,4 км дороги, дата окончания строительства декабрь 2020 года.