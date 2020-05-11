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Путин анонсировал новые доплаты врачам и педагогам

врачи, медики, исследование

В своем обращении к правительству президент анонсировал новые меры по борьбе с коронавирусом, сообщает ИА DEITA.RU.

Так, с 15 апреля по 15 июля доплата врачам социальных учреждений в 40 тысяч за смену. Если специалист непосредственно принимает участие в лечении, то доплата составит 60 тысяч рублей.

Для педагогов и административных работников социальных учреждений Путин установил доплату в 25 тысяч рублей. Младший персонал получит 15 тысяч, а технический персонал - доплату в 10 тысяч рублей.

Ранее Путин анонсировал постепенный выход из карантина и возобновление работы, но для пожилых людей карантинные меры сохранятся. Кроме того, президент в своей речи призвал не трепать нервы медикам и обеспечить им достойные условия труда, исключив проверки.

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