Дачники смогут без проблем оформить в собственность участки земель, которые фактически используются под садоводческие нужды, сообщает DEITA.RU. Соответствующий закон подписал российский президент России Владимир Путин.

В Федеральной кадастровой палате Росреестра подчеркнули, что новый закон упростит процедуру оформления в собственность тех земель, который на самом деле используются, однако их площадь не была по тем или иным причинам указана в Едином государственном реестре недвижимости.

Также в упрощенном порядке можно будет подтвердить право собственности на объекты, расположенные на земельном участке, которые ранее считались учтенными, однако по каким-то причинам не указаны в ЕГРН. Речь идет о зданиях, сооружениях и даже объектах незавершенного строительства.

Ранее DEITA.RU напоминало, что с вступлением в силу закона о садоводстве многие требования к ведению так называемого дачного хозяйства изменены. Так, например, появились жесткие правила того, как нужно жечь костры на даче.

Екатерина Брязгунова