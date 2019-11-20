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Путин бессмертен, считают китайские СМИ

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По мнению китайского издания Sohu, Россия без Путина ничего не стоит, сообщает DEITA.RU.

Китайские журналисты пытаются оценить ближайший трансфер власти, и что после него будет со страной. По их мнению, энергичный не по годам Владимир Путин может проработать еще 20 лет, а затем занять у небес еще 500 лет. А слухи о «бессмертии» Путина так же громки, как и его лозунги.

Как отмечают китайские аналитики, за 20 лет послеельцинского правления Путина, Россия вернула себе статус мировой державы, от которой Запад трясется в страхе. Но и проблемы имеются, причем стратегического характера. По мнению китайцев, хоть Россия и добилась прогресса под руководством Путина, это не означает, что она встала на ноги. Из-за социальных проблем Россия с каждым годом все больше отдаляется от бывшей сверхдержавы — Советского Союза.

В числе причин китайцы называют глубоко укоренившуюся «сталинскую модель», олигархию, пробелы в экономике, сокращение численности населения и неблагоприятную международную обстановку.

«Если Путин продолжит опираться на правительство Медведева до 2024 года и оставит в наследство России существующую "элиту", это будет его главной ошибкой. Пока есть еще время найти и расставить по регионам эффективных губеров и использовав свою власть, добиться исполнения нацпроектов. Но точно не с теми чиновниками "вертикали", которые сейчас этим занимаются. Думаю, что проект "Лидеры России" направлен именно на это, "плана Б" я не вижу. Если он провалится, то возможны непредсказуемые последствия для будущего страны», комментируют российские пользователи Сети.

Дмитрий Санников

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