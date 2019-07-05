Глава РФ Владимир Путин рассказал итальянским журналистам о роли России в международных отношениях и о своих ожиданиях от коллеги, президента Украины Владимира Зеленского, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИАФАН.

Путин посетовал, что Россия сталкивается с необоснованными обвинениями, в числе которых – якобы вмешательство в американские и европарламентские выборы, за которое страну до сих пор ограничивают санкциями.

На другой вопрос, связанный с Зеленским, президент РФ напомнил, что готов к диалогу с Украиной, если лидер страны исполнит предвыборные обещания и прекратит называть жителей Донбасса сепаратистами.

Анастасия Туркова