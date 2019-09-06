На встрече во Владивостоке с общественными активистами для обсуждения развития Дальнего Востока Председатель совета молодых депутатов Приморского края Зарина Фардзинова задала вопрос Владимиру Путину относительно сохранения плоских тарифов на пассажирские авиаперевозки для дальневосточников. сообщает DEITA.RU.

Ранее генеральный директор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил, что перелеты на Дальний Восток по «плоским тарифам» несут большие убытки для авиаперевозчика, и в дальнейшем компания хочет отказаться от данной практики.

Как считает Владимир Путин, эта тема очень важна для дальневосточников. «Мы безусловно должны обеспечить связанность регионов страны. В том числе будут поддержаны льготы по авиаперевозкам», - сказал Президент.

Как отметил Путин, нужно посчитать насколько велики их убытки, так как «счетоводы они искусные». Вроде бы и действуют авиаперевозчики в рамках международных стандартов, но «тарифы считает бездушная машина, взвинчивая цены».

Ранее на полях ВЭФ вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил о том, что правительство прорабатывает вопрос создания одного или нескольких крупных операторов авиаперевозок на Дальнем Востоке. Это может быть уже существующая авиакомпания или ее дочерний перевозчик.

Дмитрий Санников